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МИД РФ проверяет информацию о пострадавших иностранцах при взрыве в Керчи

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МИД РФ проверяет информацию о пострадавших иностранцах при взрыве в Керчи

Москва, 17 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о проведении проверки, были ли среди пострадавших или погибших в керченской трагедии иностранные граждане, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова начала традиционный брифинг с трагедии, которая произошла в политехническом колледже Керчи. Она напомнила, что трагедия была квалифицирована как убийство общеопасным способом двух или более человек.

«От всего коллектива МИД хотела бы выразить соболезнования. Выздоровления пострадавшим, их семьям — сил и мужества выдержать эти минуты, мы с вами. Получаем реакцию от руководителей зарубежных государств, от дипломатов и [представителей] общеcтвенности. Благодарны поддержке», — констатировала представитель МИД РФ.

МИД РФ проверяет информацию о пострадавших иностранцах при взрыве в Керчи

Захарова отметила, что в ведомство поступают вопросы, были ли среди погибших и пострадавших граждане зарубежных стран. Она отметила, что МИД проверяет эту информацию.

«Эту информацию и сведения, которыми могут обладать граждане, о наличии или отсутствие иностранных граждан можно уточнить либо сообщить по телефонам горячей линии консульского отделения посольства РФ в Киеве, представительства МИД РФ в Симферополе», — уточнила Захарова.

Напомним, утром 17 октября в колледже произошел взрыв. Кроме того, очевидцы сообщили о молодом человеке, который открыл огонь по окружающим. По последним данным, в трагедии погибли 18 человек, десятки людей пострадали.

Федеральное агентство новостей публикует видео, на котором запечатлены пострадавшие у первой городской больницы.

Автор: Герман Парло
© 2018 Федеральное агентство новостей
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