Эксперты о трагедии в Керчи: за преступлением могут стоять третьи лица 

Массовый расстрел учащихся в керченском колледже может быть спровоцирован как детской обидой, так и под влиянием третьих лиц. К такому мнению пришли несколько экспертов, опрошенных Федеральным агентством новостей.

Напомним, трагедия произошла в восточной части Крыма, в городе Керчь, утром в среду. Молодой человек открыл стрельбу по учащимся, а затем подорвал кустарное взрывное устройство. В результате его действий погибли 18 человек, ранения получили более 50 человек. По предварительным данным Следственного комитета, огонь открыл 18-летний студент этого же учебного заведения Владислав Росляков. Изначально следователи расценили покушение как террористический акт. Но спустя час тело подозреваемого было найдено в колледже. Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. В связи с этим уголовное дело переквалифицировали на «убийство двух и более лиц общеопасным способом».

«В оценке произошедших в Керчи событий не хотелось бы уподобляться Великобритании и США, которые назначают виновных через несколько минут после случившегося, — заявил ФАН общественно-политический деятель Николай Стариков. — Необходимо разобраться в ситуации, хотя место трагедии навевает определенные мысли на тех, кто мог это осуществить. Именно по этой же причине за трагедией в Керчи могут находиться некие третьи силы, которые хотят ухудшить и сделать еще более напряженными отношения между Россией и Украиной».

По словам собеседника агентства, даже если явной политической подоплеки в случившемся нет, не говорить о том, что нападение не было спровоцировано под влиянием извне, нельзя.

«Ведь откуда-то этот молодой человек почерпнул идеи, создал взрывное устройство и решил провести этот бесчеловечный акт, — подытожил Стариков. — Не нужно думать, что за такими актами одиночек нет каких-то «друзей», «помощников», «кураторов», «идеологов», которые направляют неокрепшие умы в ту или иную сторону и со стороны это выглядит как безумный акт одиночки, а на самом деле является целенаправленные манипуляции человеком, с целью совершить нужный кому-то, какой-то державе поступок».

Того же мнения придерживается и обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов, который также как и Стариков, считает, что пока говорить, кому было выгодно, чтобы произошла трагедия, рано.

«Я не уверен, что стоит за этой трагедией, — высказал свою позицию Корнилов. — Если говорить о подобных инцидентах, которые произошли в последнее время в Америке, Европе, то стоит искать объяснение в двух причинах: психика детей неокрепшая, они очень остро реагируют на обиды, а также они имеют прямой доступ к оружию. Что касается случая в Керчи — мы пока не знаем, кто совершил нападение, по какой причине и кто стоял за ним».





Добавим, что инциденты с нападениями в учебных заведениях в России происходит не в первый раз. В январе 2018 года в двух, с разницей в несколько дней, в разных общеобразовательных школах ученики, вооруженные ножами, напали на одноклассников. Так, 16 января в пермской школе №127 города 16-летний подросток напал на учеников младших классов и учителя. От его рук пострадали 15 детей. 19 января в школе № 5 поселка Сосновый Бор Улан-Удэ семиклассник напал на одноклассников. Помимо ножа у него был топор и коктейль Молотова. В результате были госпитализированы четыре ребенка и учительница. Сам нападавший предпринял попытку самоубийства, но довести умысел до конца не смог.