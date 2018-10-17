Адвокат опроверг отказ Пака от претензий к Мамаеву и Кокорину



Москва, 17 октября. Адвокат чиновника Минпромторга Дениса Пака, пострадавшего от рук Павла Мамаева и Александра Кокорина, опроверг сообщения, что его подзащитный отказался от обвинений в адрес футболистов.

«Я могу только опровергнуть слова о том, что Денис Пак готов идти на примирение», — заявил Роман Удунян.

Юрист подчеркнул, что у всех потерпевших остались претензии, которые были изначально. Кроме того, он указал на то, что статья о хулиганстве, инкриминуемая спортсменам, вообще не предусматривает примирения.

«Никто на него не пойдет», — подчеркнул он в комментарии изданию «Чемпионат».

Как сообщалось ранее, о том, что адвокаты футболистов предложили чиновникам, пострадавшим от игроков в драках, пойти на примирение, сообщил журналистам представитель Мамаева Игорь Бушманов. Адвокат Кокорина Олег Попов в свою очередь отметил, что футболисты раскаиваются в произошедшем.