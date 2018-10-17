Сирия: США сообщили о выводе из Идлиба тяжелого вооружения боевиков

Вашингтон, 17 октября. Часть боевиков покинула территорию демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил специальный представитель США по сирийскому диалогу Джеймс Джеффри.

«Вывод тяжелого вооружения, судя по всему, завершен​​​. И Турция, и Россия в общем и целом согласовали это. Есть вопросы о том, все ли боевики покинули [зону]», — говорится в заявлении госдепартамента США.

Напомним, месяц назад президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании буферной зоны в Идлибе, провинции, которая остается последним крупным анклавом бандформирований в Сирии.

По последним данным, ситуация в Идлибе постепенно нормализуется, в понедельник сообщалось, в частности, что в течение суток в районе демилитаризованной зоны не было зафиксировано боестолкновений. 15 октября должен был завершиться выход боевиков из демилитаризованной зоны, однако часть экстремистов покидать район отказалась.

На прошлой неделе боевики коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», которую возглавляют террористы запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра»1, объявили, что не намерены покидать буферную зону.

1 Организация запрещена на территории РФ.