В Европе задумались о налаживании отношений с Россией. Это произошло после инцидента, когда испанский истребитель по ошибке запустил ракету «воздух-воздух» в небе над Эстонией рядом с российской границей, пишет испанская газета El Pais.

По словам обозревателя издания Карлоса Ярноса, инцидент с испанским истребителем Eurofighter Typhoon мог привести к катастрофическим последствиям, и после него в Европе задумались, не пора ли перестать считать Россию «врагом» и пойти на налаживание отношений с ней вместо того, чтобы вызывать эскалацию конфликта с Москвой, осуществляя полеты натовской авиации возле российских границ.

Ярнос отметил, что «стратегии, альянсы и угрозы меняются», и этому во многом способствует президентство Дональда Трампа, который заставил Евросоюз думать, что тот может лишиться своей роли в решении мировых вопросов. Это спровоцировало Европу начать сближение с Россией, и первый шаг в этом направлении был сделан французским лидером Эммануэлем Макроном.

Обозреватель El Pais также написал, что за последний год Европа продвинулась в вопросе создания собственной системы безопасности куда дальше, чем за предыдущие 60 лет. И в ней Россия будет рассматриваться уже «как сосед, партнер, потенциальный союзник, а не враг».

Пресс-секретарь российского президента на брифинге в среду прокомментировал эту публикацию испанской газеты. По словам Дмитрия Пескова, европейские страны все же сотрудничают с Россией.

«Оно не прекращалось: сотрудничество то сокращается, то увеличивается. Имеются факторы сдерживающие, но сотрудничество осуществляется постоянно», — заметил Дмитрий Песков.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя Федеральному агентству новостей публикацию испанской газеты, заявил, что полностью разделяет точку зрения, изложенную в ней.

«Все очень здраво. Правда, я считаю, что инцидент с испанским истребителем в небе над Эстонией не стоит называть основной причиной перемен в отношении ЕС к России. Конечно, ненадежность США как партнера сыграла в этом существенную роль. Но есть и множество других факторов, которые подвели европейцев к тому, что партнерские и союзнические отношения с Россией — это самый верный вариант. Думаю, трагедия в Керчи еще сильнее откроет ЕС глаза», — сказал Алексей Мартынов.

По мнению международного эксперта, создавая собственную систему безопасности, Евросоюзу следует в первую очередь пересмотреть свое отношение к Украине, поскольку это — террористическое государство, и не исключено, что оно имеет отношение к взрыву в Керченском политехническом колледже, унесшему жизни, по последним данным, 18 человек и ранившему более 50.

«Не удивлюсь, если украинские террористические организации сегодня возьмут на себя ответственность за случившееся или раскроются связи студента колледжа, учинившего этот кошмар, с украинскими диверсантами. Украина — это опасный сосед не только для России, но в первую очередь для Европы, у которой с ней безвизовое сообщение и упрощенное прохождение границы», — заметил политолог.

Алексей Мартынов подчеркнул, что публикация в El Pais показывает, что Европа всерьез задумалась о своей безопасности и пересматривает потенциальных друзей и врагов.