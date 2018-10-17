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#Соцсети

Массовые облавы и «вторжение России»: украинские тролли разжигают панику в соцсетях после взрыва в Керчи

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Массовые облавы и «вторжение России»: украинские тролли разжигают панику в соцсетях после взрыва в Керчи

Трагедия в керченском политехническом колледже не могла остаться без внимания «доброжелателей» и паникеров на Украине. В соцсетях и медиа активно распространяется дезинформация, нагнетаются антироссийские настроения и льются нескончаемые потоки оскорблений в адрес погибших и пострадавших, а также в адрес россиян в целом. 

Самый популярный мотив — «Россия объявит виновной в трагедии Украину и начнет мстить». Данная тема столь старательно пестуется неслучайно: ведь затем на Москву можно будет «повесить» практически все ЧП Украины. 

Некоторые пользователи пытаются накалить обстановку до предела и говорят о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. 

«Думаю, что в Керчи ФСБ делает попытку подвести базу для вторжения в Украину. Все ложится в одну колоду карт. Будут объявлены украинские диверсанты. Это ответ Кремля на томос. И это только начало», — предупреждает один из паникеров. 

Массовые облавы и «вторжение России»: украинские тролли разжигают панику в соцсетях после взрыва в Керчи

«Москали действуют дуально. То есть сейчас они сделали теракт себе, а через недолгое время — нам в «ответ», — вторит ему другой. 

Массовые облавы и «вторжение России»: украинские тролли разжигают панику в соцсетях после взрыва в Керчи

Один из популярных украинских пабликов панически заявляет, что «спокойной жизни не будет». В сообщении активно продвигается информация о «теракте», «десятках жертв» и «людях с автоматами». 

Массовые облавы и «вторжение России»: украинские тролли разжигают панику в соцсетях после взрыва в Керчи

«Раненых и убитых выносят из здания непрерывно», — нагнетают в Сети. 

Массовые облавы и «вторжение России»: украинские тролли разжигают панику в соцсетях после взрыва в Керчи

Многие украинцы пугают соотечественников массовыми облавами. 

«Компы, телефоны, историю почистить! Телефон адвоката иметь под рукой!» — советуют «доброжелатели». 

Кроме беспочвенных подозрений в адрес россиян льются потоки оскорблений. Некоторые особо «патриотично» настроенные украинцы не скрывают радости из-за гибели людей. 

Массовые облавы и «вторжение России»: украинские тролли разжигают панику в соцсетях после взрыва в Керчи

Массовые облавы и «вторжение России»: украинские тролли разжигают панику в соцсетях после взрыва в Керчи

Напомним, сегодня около полудня учащийся Керченского политехнического колледжа открыл огонь по находившимся в здании людям, а затем привел в действие самодельное взрывное устройство. В результате погибли 18 человек, более 50 получили ранения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ — «убийство двух и более лиц общеопасным способом». Стоит отметить, что никаких сведений о якобы причастности Украины ко взрыву изначально не поступало; никаких обвинений в адрес Киева не звучало — информация о происшествии предоставляется официальными источниками только после тщательного расследования обстоятельств. 

Автор: Алексей Громов
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