«Как на войне»: судьбу «дороги раздора» в Мурино до сих пор не решили из-за бюрократической волокиты

Незаконно возведенная дорога из микрорайона Новое Мурино должна быть демонтирована после 6 декабря. Чиновники обещали жителям проложить другой временный выезд, но процесс явно застрял на этапе предварительного согласования. Существующий объект длиной около 200 метров пролегает по землям двух регионов, администрации которых никак не могут прийти к согласию.

Дела соседские

«Ситуация с микрорайонами Новое Мурино и Новая Охта только доказывает, что отсутствие своевременных совместных решений может завести в тупик, а выход из него — рабочие, конструктивные, доброжелательные отношения между главами соседних субъектов и между жителями города и области. Дирекция по развитию транспортной системы предложила вариант прокладки дороги, который должен устроить всех — не в створе улицы Маршака, а ближе к Кольцевой автомобильной дороге. Ленинградская область и Санкт-Петербург — добрые соседи. И нам с руководством города — раньше с Георгием Сергеевичем Полтавченко, а теперь с Александром Дмитриевичем Бегловым — дорог этот статус», — заявил недавно в специальном интервью Федеральному агентству новостей губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

К сожалению, миролюбивый настрой своих губернаторов жители пограничных ЖК не разделяют. Вокруг злополучной дороги бушуют страсти, причем противоборствующие стороны привлекают к своей борьбе разнокалиберных депутатов и чиновников.

«Мы живем, как на войне, — рассказала Федеральному агентству новостей представительница инициативной группы Нового Мурино Маргарита Кокожару. — Мы организовали круглосуточный «тревожный чат» в Интернете и в любой момент готовы встать на защиту нашей дороги, если ее начнут демонтировать. У нас нет выхода и нам некуда отступать».

В сентябре на обочине выезда кто-то установил внушительное надгробие с настоящим похоронным венком и надписью «Здесь покоится совесть властей СПб. Доделайте дорогу!».

А в прошедшие выходные жители Нового Мурино вышли на «дорогу раздора» со Ждуном и видеокамерами, чтобы записать видеобращение к властям всех возможных уровней, вплоть до президента РФ Владимира Путина.

Вопрос выживания

В течение нескольких лет местные власти и застройщики обещают жителям микрорайона проложить этот злополучный выезд от Новой улицы до Муринской дороги, но пока ни единой попытки не было предпринято.

Для двенадцати многоэтажных домов во Всеволожском районе, построенных на самой границе с городом, этот выезд жизненно необходим.

«Мы фактически оказались в изоляции. Наш ЖК ограничен рекой Охтой, по единственному официальному выезду надо 40 минут добираться только до Токсовского шоссе. А там все время пробки. Весной к нам на вызов не смогла проехать пожарная машина, сотрудникам службы пришлось идти пешком. Я уж не говорю о том, что большинство из нас работает в Петербурге. И вот у нас появилась долгожданная дорога, но теперь ее хотят демонтировать, якобы чтобы построить альтернативный проезд. Где он будет проходить? Почему так долго тянутся разговоры о согласовании?» — заметила Маргарита Кокожару в разговоре с корреспондентом ФАН.

На данный момент в Новом Мурино работают 2 детских сада и школа. Безопасность этих объектов трудно обеспечить без нормального дорожно-транспортного сообщения. В то же время, незаконный проезд время от времени пытаются перекрыть, так что жители круглосуточно бдят его безопасность. При последней попытке администрации Красногвардейского района заблокировать здесь движение, целая толпа новомуринцев вышла против сотрудников ДПС и спасла свою драгоценную дорогу.

Но у жителей Новой Охты (то есть Красногвардейского района Петербурга) своя правда. Здесь граждане настаивают на немедленном демонтаже объекта, уповая на вопрос безопасности. Кроме того, дорога проходит по участку, на котором в обозримом будущем запланировано строительство школы на тысячу мест.

Правда, пока что нет ни самой школы, ни даже ее проекта, поэтому «новоохтинские» дети посещают общеобразовательное учреждение в Новом Мурино. Ходят они туда, кстати, по той самой «дороге раздора».

Зазор выживания

Федеральное агентство новостей попыталось разобраться, каков на сегодняшний день статус дороги. Для начала выяснилось, что существующую трассу власти действительно намерены сносить, причем произойти это может уже в декабре. Это подтверждает документ, имеющийся в распоряжении редакции. Там указано, что постановлением администрации МО «Муринское сельское поселение» от 9 сентября 2010 года никакого подключения территории к улично-дорожной сети Санкт-Петербурга властями не предусмотрено. Более того, проект дороги от Новой улицы до Муринской дороги, находящейся на территории Красногвардейского района, на рассмотрение в исполнительные органы власти не поступал. Соответственно, ордер на производство земляных работ тоже не выдавался.

Кроме того, заявлено в документе, в соответствии с кадастровой картой, на одном из участков, по которому сейчас проложен «новомуринский» выезд, запланировано строительство школы не менее чем на 1000 учеников, учреждение с 2014 года включено в госпрограмму «Развитие образования в Санкт-Петербурге».

Одним словом, резюмируют чиновники в документе, дорога незаконна и должна быть демонтирована. На совещании, прошедшем 6 сентября в комитете по контролю за имуществом Санкт-Петербурга в присутствии представителей администрации Красногвардейского района, областного комитета по управлению госимуществом, а также администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, дорогу решено ликвидировать.

Для этого собственник в течение 3 месяцев (то есть до 6 декабря) должен передать объект городу, после чего комитет по контролю за имуществом займется мероприятиями по демонтажу объекта, восстановлению и строительству светофора.

При этом еще в конце июня на межведомственном совещании с участием административных органов Петербурга и Ленобласти было принято решение спроектировать альтернативный проезд, который бы устроил все стороны конфликта. Доверить это ответственное дело решили Дирекции по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области — ведомству, созданному как раз для таких «межрегиональных» случаев. Месяц назад, 13 сентября, в Дирекции прошло межведомственное совещание, на котором чиновники приняли решение построить другой временный выезд, который решит проблемы жителей до возведения обхода Мурино и Нового Девяткино в створе Пискаревского проспекта. А 27 сентября Дирекция отправила свое видение этого проезда на согласование в Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» (Упрдор). Судя по предложенной схеме, полученной Федеральным агентством новостей, согласование федеральных властей необходимо из-за примыкания нового выезда к Кольцевой автомобильной дороге.

Как официально сообщили ФАН в ответ на запрос о согласовании дороги:

«Обращение из Дирекции по развитию транспортной системы СПб и ЛО в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» поступило и находится на рассмотрении. В срок, установленный регламентом, в адрес заявителя будет направлен ответ», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Тут стоит напомнить, что КАД изначально строилась как дорога, разгружающая Петербург от транзитного грузового трафика, и лишнее примыкание к магистрали федеральным властям вряд ли понравится. Оно может спровоцировать дополнительные заторы, на которые и без того регулярно жалуются петербуржцы. В любом случае, судя по дате письма, тянуть с решением ведомство может до конца октября, когда до возможного демонтажа дороги останется лишь месяц.

Отдельной проблемой существующего выезда остается безопасность. Поскольку этот неопознанный объект капитального строительства до сих пор не оформлен, признаков цивилизации вроде тротуаров, разметки или освещения на нем нет. Подрядчики, прокладывавшие дорогу, разбежались еще летом, испугавшись огласки и шума. С того момента комитеты, «аппараты» и ведомства пытаются разобраться между собой и согласовать 200 метров асфальта.

На данный момент, как сказано выше, ситуация застряла на этапе согласования схемы проезда в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». А пока чиновники разбираются, 15 тысяч жителей ежедневно рискуют своей безопасностью и отстаивают дорогу в режиме холодной партизанской войны, которая вскоре может перейти в горячую фазу.