«Что ты варишь?»: российские ученые создали ДНК-тест для пива и нефти

На форуме «Открытые инновации» в Сколково представители геномной лаборатории из Троицка продемонстрировали публике пивные бутылки с надписью «Что ты варишь?» вместо этикетки. Здесь же, рядом с емкостями, авторы проекта выставили кусок дырявой трубы. Таким способом ученые представили способ проверки состояния крафтового пива и трубопроводов для транспортировки нефти, поскольку в основе исследования двух абсолютно разных продуктов лежит один и тот же метод — анализ ДНК присутствующих в них микроорганизмов.

«Мы выделяем бактерии и из них выделяем ДНК. Если мы говорим про пиво, то это, прежде всего, проблема крафтового пива, то есть частных пивоварен, где напиток не стерилизуется так тщательно, как баночное пиво. Чаще всего это молочнокислые бактерии — если они есть, пиво очень быстро портится, его нужно не пускать в продажу, а сразу сливать, чтобы не тратить средства на транспортировку, содержание и так далее», — рассказала в беседе с Федеральным агентством новостей ведущий научный сотрудник BioSpark Мария Овчаренко.

По словам ученых, ДНК-тестирование в промышленности используют всего пара компаний в мире. Привычная сфера применения — генетическая медицина. Между тем, такие экспресс-тесты позволяют обнаружить патогенные бактерии, дикие дрожжи и плесневые грибы в несколько раз быстрее традиционных способов: сегодня в основе бактериологических исследований по-прежнему лежит изобретенный еще в XIX веке метод с использованием чашки Петри, в которой сначала вырастить колонии бактерий и только потом можно будет изучить их природу.

«Пока вы вырастите бактерии, никто не может гарантировать что то, что было в начале, идентично тому, что будет в конце. Мы ничего не растим. Мы обнаруживаем бактерии там, где бактерии попадают в производственный цикл и выясняем, что нужно изменить, например, заменить зараженное сырье», — рассказал ФАН генеральный директор лаборатории Глеб Спешилов.

Для ДНК-тестов вид сырья почти не имеет значения: технология работы с нефтью и крафтовым пивом лишь немного различается. Как и с пивом, в случае с черным золотом игнорирование роли бактерий может оборачиваться ощутимыми убытками и даже авариями.

«Если мы говорим про биокоррозию, то здесь проблемы серьезнее, чем в пиве, потому что бактерии, которые могут быть в нефти или в технической воде, которая используется при нефтедобыче, приводят к образованию сероводорода, к язвенной и ручейковой коррозии. Вот прислали нам с одного месторождения трубу — ей всего лишь год и видите, какие разрушения», — рассказал Овчаренко, демонстрируя образец трубопровода с истончившимся до дыр металлом.

Решать подобные проблемы ученые предлагают с помощью антибактериальной обработки пораженного сырья веществами, сходными по принципу действия с антибиотиками. При этом перечень исследуемых продуктов, подверженных воздействию бактерий, разумеется, может быть расширен. В лаборатории уже изучают этот вопрос — есть вероятность уже на следующем инновационном форуме увидеть сочетания не менее неожиданные, чем фрагмент трубы и бутылка пива.