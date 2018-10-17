Понимает современную Россию и «вкусно» говорит для СМИ: политолог отметил профессионализм Пескова

Сегодня отмечает день рождения российский государственный деятель, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Заместителю руководителя администрации президента России исполняется 51 год.

Для россиян он стал живым голосом Кремля, потому что уже на протяжении шести лет комментирует и деятельность президента, и внутриполитическую обстановку в стране, и проблемы на международной арене. С неизменным профессионализмом и чувством такта Песков реагирует на обвинения глав иностранных государств в «российской агрессии».

По мнению председателя межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты РФ Сергея Маркова, Дмитрий Песков проявляет мастерство в адекватном информировании о делах президента, не допуская лишнего.

«Дмитрий Песков на протяжении многих лет работает с Владимиром Путиным. Главное, что президенту комфортно работать с ним, поскольку он абсолютно точно и прозрачно транслирует позиции российского лидера и широкой общественности, и за рубежом.

Без сомнения, он очень умный человек, которому очень хорошо удается формулировать идеи и высказывания. Его достоинства и профессиональные качества очень высоки», — пояснил Марков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

По словам Сергея Маркова, еще одной отличительной чертой деятельности Пескова является абсолютная приверженность государственной службе и понимание современного российского общества.

«Он современный человек и хорошо понимает, чем живет нынешнее общество. А это важно, потому что он должен доступно объяснить политику президента.

Мне приходилось лично общаться с Песковым в закрытом формате, и я действительно могу сказать, что он очень образованный и грамотный человек, который может сформулировать идею», — заметил эксперт.

Разумеется, работу пресс-секретаря невозможно представить без постоянного общения с журналистами. Умение выбрать точное слово для СМИ, не исказив при этом смысла, — принцип деятельности Дмитрия Пескова.

«Песков проявляет сдержанность и открытость, а эти качества очень важны для хорошего пресс-секретаря главы государства. Важно ведь говорить «вкусно», интересно для СМИ, но при этом не сказать лишнего. У Дмитрия Пескова, несомненно, получается соблюдать этот баланс», — заметил Сергей Марков.

Напомним, Дмитрий Песков занимает пост пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина с 22 мая 2012 года.