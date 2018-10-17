Москва без гриппа. Как обезопасить себя от опасного вируса? ФАН-ТВ

По словам врачей, заболеть от вакцины невозможно, потому что в вакцине нет целого вируса, там есть только набор антигенов-белков, на которых будет вырабатываться иммунитет. Делать вакцину нужно, научно доказано, что вакцинация защищает от гриппа, а самое главное от осложнений, которые может вызывать вирус гриппа. Есть определенная группа людей, которая подвержена риску и должна первоочередно пройти вакцинацию: лица старше 60 лет, беременные женщины, лица с хроническими и астматическими заболеваниями и люди, которые по своей профессии общаются с большим количеством людей. Но есть и противопоказания для людей с тяжелой хронической патологией и любыми заболевания в острой фазе. Анна Попова, главный государственный санитарный врач РФ отмечает, что прививаться необходимо – в прошлом году среди привитых заболело всего 2,5% – это люди с ослабленным иммунитетом. И, несмотря на то, что они болели, болезнь протекала без осложнений и тяжелых форм.

«Очень позитивные изменения в обществе, прививаться становится модно. И это очень правильно, потому что люди заботятся о своем здоровье. Это хороший тренд, который нужно поддерживать и нужно как можно больше объяснять людям, что прививка спасет человека от заболевания и от тяжелых осложнений, а грипп – это еще и тяжелые осложнения после перенесенного заболевания, и чтобы это избежать сегодня нужно привиться. Но для того, чтобы выработался иммунитет после любой прививки нужно, чтобы прошло не меньше десяти дней, не меньше. Абсолютно точно иммунитет формируется через 21 день», – объясняет Анна Попова, глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ.

Уже сейчас в столице количество вакцинированных людей намного больше, чем в прошлом году. Такого результата помогают достичь мобильные центры, где можно легко и самое главное быстро получить вакцину. Ежедневно через медицинские центры на колесах, которые располагаются у многих станций метро, проходит более ста человек.

«Если смотреть по статистике прошлого года, то количество вакцинированных растёт. В этом году департамент здравоохранения Москвы начал акцию «Москва без гриппа» на две недели раньше. Если в прошлом году акция началась в сентябре, то в этом году с 20 августа, и количество прививаемых людей уже начало расти на первых днях акции. Сейчас самый пик, и уже более 70% людей прошли вакцинацию. Становится более удобно вакцинироваться, потому что вакцинация против гриппа проходит не только в районных поликлиниках, но также ее можно пройти и в мобильных центрах, как этот, около метро, также в МФЦ и плюс впервые в этом году в выходные дни в торговых центрах», – рассказывает Илья Акинфиев, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист.

Если вдруг прививаться вы не стали, то нужно знать три правила безопасности, которые возможно помогут избежать заболевания. Первое, держать все в чистоте, тщательно мыть и протирать вещи, которые находятся в постоянном пользовании. Второе, соблюдать расстояние с зараженными людьми, если вы находитесь на расстояние метра с больным, то вирус гарантирован и вам, а при чихании и кашле микробы распространяются на расстояние до шести метров. Третье, здоровый образ жизни, у людей, которые придерживаются здорового образа жизни, иммунитет выше. Также необходимо пополнить свою аптечку набором масок и дезинфицирующими салфетками. А вот покупать антибиотики не стоит, так как пока вирус не появится, будет не понятно к какому противовирусному средству он будет чувствителен.