Лидер армянских националистов призвал Россию и Армению вместе бороться против враждебных сил

Корреспонденты Федерального агентства новостей пообщались с главой организации активистов, пикетирующих здание парламента Республики Армения в Ереване. Грайр Костанян, учредитель национально-народного движения под названием «Хайк» («Шаг каждого из нас ради нации») рассказал о своем движении, а также целях пикета. Наша беседа состоялась в конце минувшей недели.

«Наше движение называется «Шаг каждого из нас ради нации». Коротко на армянском называется «Хайк». В то же время «Хайк» (также «Айк», «Гайк». — Прим. ФАН) — это общее понимание всего армянства и всей Армении. В древности Армению называли Хайком. То есть это и западная Армения, и восточная Армения, и Киликия и так далее, и так далее. То есть во всем этом присутствует огромный исторический смысл. Мы решили себя так назвать, чтобы все поняли, что наше движение хочет объединить всю нацию», — объяснил Костанян.

Осенью этого года в Армении произошло сразу несколько скандалов с участием представителей ЛГБТ-сообществ. В августе жители села Шурнух избили ЛГБТ-активистов, которые, по словам старосты села Шурнух Акопа Аршакяна, «устроили ночную оргию с купаниями, выли шакальими голосами и голыми разгуливали по деревне, пугая женщин и детей». А 14 августа уже представители ЛГБТ ворвались в полицейский участок и попытались затеять драку с правоохранителями. На эти и другие скандалы представители инициативы «Хайк» отреагировали письмом королеве Великобритании Елизавете II, где напомнили августейшей особе о кузене-мужеложце.

«Пропаганда ЛГБТ-сообщества в вашей стране привела к снижению уровня рождаемости среди местного населения. Гомосексуализм не обошел стороной и вашу семью, в частности, кузена, вступившего в брак с мужчиной», — заявили армянские националисты.

Не забыли они и о выходке посольства Великобритании, которое, отмечая 17 мая Международный день по борьбе с гомофобией и трансофобией, водрузило на здании дипмиссии радужный флаг.

«Знаете ли вы, что посольство вашей страны раз в год опускает государственные флаги и поднимает радужный, что мы воспринимаем как пропаганду извращений и нарушение прав традиционной семьи?» — спрашивают армяне у британской королевы.

С аналогичным призывом Грайр со своими сподвижниками обращался и к президенту США Дональду Трампу, поскольку посольство США в Армении осудило инцидент в селе Шурнух.

«Если представители ЛГБТ-сообщества — граждане США, призовите их к дисциплине, — заявили соратники Грайра. — Если же нет, то предупредите посла не вмешиваться во внутренние дела Армении, поскольку армянские эксперты в состоянии решить вопрос в рамках закона».

Участники «Хайк» неоднократно организовывали акции против движения ЛГБТ в Армении, однако, по словам Костаняна, «поскольку недавно нелегальная преступная группировка под названием Республиканская партия организовала саботаж, было решено проводить акции с требованием роспуска парламента Армении».

«Если они депутаты, то должны представлять интересы граждан. А поскольку их никто не избирал, они нелегитимны и преступным путем появились в парламенте. Соответственно, имея все гражданские права, основываясь на первой главе Конституции Республики Армения, где говорится, что власть принадлежит народу, мы решили непосредственно реализовать свою власть. То есть это является реализацией власти», — объявил лидер «Хайка».

Участники пикета требуют, чтобы парламент самораспустился, а депутаты сдали свои мандаты. В пятницу, на третий день акций «Шаг каждого из нас ради нации», собралось намного больше людей, чем раньше. В первый день, по словам главы «Хайка», было всего четверо активистов, в четверг — семь-восемь человек плюс семь-восемь полицейских, но они просто обеспечивали безопасность.

«А теперь — смотрите, сколько людей, причем новые все подходят и подходят, — радуется Грайр. — Сегодня пятница, надеюсь, после работы будет еще больше народа. Таким образом, инициативная группа радикально настроенных граждан, хотя и действующая в рамках закона, совсем как на Украине, может проводить пикеты и акции даже у парламента».

Глава национального движения «Хайк» рассказал, что сейчас происходит в Армении

Грайр Костанян также обратился к россиянам, «поскольку в России немногие знают, что на самом деле происходит в Армении».

«Русские имеют право знать, что здесь происходит. В течение последних 28 лет нас гнобили, грабили, насиловали, избивали и убивали. И сегодня настал момент, когда армянская нация подняла голову. После долгих исторически тяжелых лет, даже столетий, мы наконец возвысили голос, наконец заявили о своем суверенитете, о своей независимости, — уверен лидер националистов. И речь не идет о геополитической независимости. Речь идет о независимости личности, о независимости нации. Ведь нация состоит из индивидуумов, а каждый человек — индивидуальность. Когда происходит нечто фантастическое, и все сразу заявляют о своих правах, это историческое явление, которое происходит раз в тысячу лет. А может и не происходит. Как знать».

Глава движения «Хайк» считает, что «люди живут так, как хотят жить, и если люди хотят жить, подчиняясь депутатам, президентам и министрам — это их выбор». Однако, по словам Грайра, исправить ситуацию возможно. Главное — иметь смелость.

«Если мы не хотим, то и не подчиняемся существующим порядкам, Получится у нас или нет, главное — набраться смелости и заявить о себе, — заявил собеседник ФАН. — Хотя бы ради того, чтобы побороть внутренний страх, который в течение долгих лет нам прививали. Они говорят, что мы рабы, ничего не можем, а на деле стоит нам объединиться, и все получается — это факт».

Движение «Хайк» возникло в начале армянской революции 2018 года. В апреле его активисты принимали деятельное участие в протестах на улице, а затем начали вести прямые эфиры на своей странице в Facebook, подавая свою аналитику и свое видение ситуации.

«С помощью этих анализов я старался сделать так, чтобы не падал дух нации и народа. Ведь наше движение было куда больше, чем просто народное. В чем отличие народа от нации? Народ — это люди, которые живут здесь и сейчас на территории Армении, в том числе национальные меньшинства. А когда восстает целая нация — то есть и диаспора в России, и в США, и в Европе, — получается уже национальное движение», — рассказывает армянский националист.

Грайр Костанян не считает, что армянская революция кем-то срежиссирована, поскольку пытаться подстроить подобное могли только глупцы, которых сметут, как только все тайное станет явным — а это непременно произойдет.

«Я не думаю, что наглость чиновников, властей может дойти до такой степени, чтобы это подстроить. Потому что нация потребует ответа, — уверен Костанян. Сейчас у нас тут любовь, терпимость. На самом деле я против, потому что терпеть и любить преступников для меня как для христианина — грех. В Законе Божьем не говорится «вы должны любить и терпеть преступников». Наоборот, говорится, что надо бороться, быть против антихристианских поступков».

Борется «Хайк» и против «антихристов, внутренних турков». Костанян процитировал Гарегина Нжде, армянского военного и политического деятеля: «Наша беда не в том, что в мире существуют турки, а в том, что существуют туркоподобные армяне», пояснив, что такие люди — антиармяне. (Гарегин Нжде — герой армянского национально-освободительного движения начала XX века, армянский военный и государственный деятель, основоположник цехакронизма — концепции армянской националистической идеологии. Во время Второй мировой войны сотрудничал с Третьим рейхом. — Прим. ФАН).

Врагов у Армении немало как в самой стране, так и за ее пределами, уверен Костанян. Для примера глава «Хайк» привел удивительное сходство мнений второго президента Армении Роберта Кочаряна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Последнего в Ереване называют не иначе как «наследственный диктатор».

«Депутаты Национального собрания Армении заявили, что обратились в Европарламент с просьбой начать расследование ситуации с угнетением прав людей в нашей стране: права на свободу слова, права на передвижение, и так далее, и так далее. И в то же время Алиев из Азербайджана заявляет: «Я поддерживаю, в Армении появился диктатор», — заявил Костанян. — Чья бы корова мычала. Алиева корова — должна молчать».

Политический активист считает вполне возможным существование азербайджанской сети агентов, проникших в республиканский парламент под видом депутатов и действующих против армян и интересов суверенного государства Армения. По словам Костаняна, интересами армянского государства должны стать демократический строй, развитие экономики, повышение уровня благосостояния людей.

«Потому что последние 28 лет мы просто существовали, а не жили», — заявил лидер националистов.

В беседе с корреспондентами ФАН глава движения «Шаг каждого из нас ради нации» также затронул вопросы международных отношений.

«Я хотел бы обратиться к русскому народу и сказать, что власть — это не все. На самом деле власть находится в руках людей. Необходимо найти смелость в душе. Сначала побороть в себе «я», которое всегда эгоистично, боится. Стать «мы», выйти на улицы и решить свои проблемы, — объявил Костанян. — Однако я бы не хотел, чтобы это посчитали призывом к революции. Это мое мнение, общечеловеческое».

По его словам, Россию и Армению связывают годы взаимоотношений, пусть не всегда однозначных и безоблачных, но все же долгие годы. И чтобы правильно оценить текущую российско-армянскую ситуацию, нужно для начала взглянуть, что происходило на протяжении последних десятилетий. Активист считает, что из-за слабости местной власти России удалось превратить Армению в своего вассала и полагает, что взаимоотношения двух стран должны строиться на принципах равноправия.

«Если мы выступаем в роли геополитического союзника — то есть у России здесь есть определенные глобальные интересы, Россия должна обеспечивать и наши интересы, прислушиваться к ним», — подчеркнул активист.

По словам Костаняна, в отношения между двумя странами следует «внести определенную ясность».