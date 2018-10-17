По следам Вольнова: украинские соцсети разжигают панику и готовят вбросы о трагедии в Керчи 



Мощный взрыв прогремел сегодня около полудня в керченском политехническом колледже. На первом этаже колледжа сработало самодельное взрывное устройство с металлической начинкой. Его привел в действие студент колледжа, 18-летний Владислав Росляков. Перед этим он устроил в здании стрельбу — «убивал всех, кто попадался», как сообщали очевидцы.

К настоящему моменту сообщается о 18 погибших и 53 пострадавших. Информация не окончательная и будет уточняться. После взрыва были закрыты все учебные заведения города, детей отправили по домам. Непосредственно на месте трагедии работают экстренные службы и взрывотехники. Возбуждено уголовное дело; изначально случившееся определили как теракт, однако после выяснения ряда обстоятельств дело было переквалифицировано на «убийство двух и более лиц общеопасным способом».

Ситуацию контролируют как региональные власти, так и центр. В Керчь выехал глава Республики Крым Сергей Аксенов. В ближайшее время по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева в город прибудут министр здравоохранения Вероника Скворцова и министр просвещения Ольга Васильева.

О ситуации также оперативно сообщили президенту России Владимиру Путину. Глава государства выразил соболезнования в связи с этой трагедией. В Крыму объявлен трехдневный траур.

Пиар на крови

Разумеется, происшествие не могла обойти вниманием украинская сторона: необходимо отрабатывать политическую повестку, да и обида за Крым все еще сильна. В Сети уже появляется большое количество недостоверной информации.

Так, некий «источник» в силовых структурах Украины намекнул, что ко взрыву могут быть причастны участники спецподразделений СБУ, ВСУ и военной разведки. Якобы 13-14 октября в акватории Азовского моря было сформировано несколько групп, в каждую из которых вошли несколько военнослужащих Нацгвардии и два иностранных специалиста. Из вооружения имели при себе АКСУ и М-16, а также взрывчатку. Впрочем, сам источник признает, что достоверных сведений о причастности украинских «специалистов» ко взрыву в Керчи нет — те просто погрузились в лодки и «убыли в море». Там их след благополучно затерялся.

Не дремлют и украинские сетевые тролли. Так, в группах националистического толка активно муссируется тема о якобы «группе нападавших» и перестрелке.

Сообщения о «десятках» погибших в «теракте», якобы устроенном группой лиц, активно распространяются в украинских соцсетях. Один из популярных украинских пабликов панически заявляет, что «спокойной жизни не будет».

«Раненых и убитых выносят из здания непрерывно», — утверждают в Сети.

Не остался в стороне и скандально известный российский журналист Аркадий Бабченко, ныне проживающий в Киеве.

«А с завтрашнего дня вы еще начнете жить в режиме КТО. На самом деле, это — еще только начало. Самый легкий день был сегодня», — пугает Бабченко со страницы в Facebook.

Кроме того, беглый журналист злорадно напомнил, что еще четыре года назад «предупреждал» крымчан о том, что референдум о возвращении полуострова в состав России якобы «станет для них последним».

А вот вбросы о трагедии, очевидно, не закончатся.

Почерк Вольнова

Все идет по накатанной дорожке — ранее этот прием уже «отработали» на трагедии в «Зимней вишне». Напомним, сильный пожар произошел в кемеровском торговом центре 25 марта 2018 года. Пламя охватило площадь в 1600 квадратных метров; обрушилась кровля здания и межэтажные перекрытия. Тогда погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок; многие из них оказались заблокированными в здании, которое, как впоследствии выяснилось, не соответствовало многим нормам противопожарной безопасности.

Первые часы после трагедии, когда точное число пострадавших не было установлено, показались украинскому пранкеру Евгению Вольнову (по документам — Никите Кувикову) идеальным временем, чтобы пропиариться на трагедии. Он позвонил в кемеровский отдел судмедэкспертизы и, представившись сотрудником МЧС, заявил, что из сгоревшего ТЦ «привезут еще 300 трупов». Фейк о том, что власти якобы скрывают точное число погибших, на волне паники быстро распространился по соцсетям.

Однако когда появилась официальная информация и стало ясно, что Вольнов решил просто пропиариться и подзаработать на чужом горе (всего за три дня аудитория его канала увеличилась почти в 10 раз), на пранкера — вполне справедливо — обрушился народный гнев. Россияне заявляли, что поступок Вольнова находится за гранью добра и зла и называли его паскудством. Появилась петиция с требованием заблокировать каналы Вольнова.

«Мы просим Роскомнадзор заблокировать его канал и любые другие страницы в Интернете, которые принадлежат этому человеку», — писали возмущенные граждане.

И, разумеется, вопиющий случай не остался без внимания правоохранителей — Следственный комитет РФ открыл в отношении Вольнова дело по статье «Возбуждение ненависти или вражды», а суд заочно заключил его под стражу.

Однако — что, впрочем, было вполне ожидаемо — украинская сторона отказалась выдать пранкера.

«Украина своих граждан не выдает. Государство никогда не выдает своих граждан. Это общая практика. Если вы читали конституцию Украины, то вы знаете — мы не выдаем своих граждан», — объяснила спикер СБУ Елена Гитлянская.

Но дело здесь не столько в конституции, а скорее в том, что в украинских реалиях Вольнов оказался вовсе не преступником, а едва ли не новым героем, борющимся с «москалями». Пусть бы и с помощью фейков.