Сирия сломает F-16 ВВС Израиля в случае попытки удара с помощью новой системы ПВО, поставленной РФ

При попытке нанесения удара по объектам Сирии управление любого вражеского самолета будет заблокировано, заявил в интервью журналистам советник первого заместителя гендиректора предприятия «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев. Существенно укрепить противовоздушную оборону САР удалось за счет не только комплексов С-300, но и средств радиоэлектронной борьбы, подчеркнул он. Подробнее об этом — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

По словам Михеева, одним из основных элементов новой системы ПВО Сирии станут разведывательно-помеховоогневые комплексы, которые могут дистанционно воздействовать на базы данных авиации противника.

«Если мы понимаем, что цели у какого-то конкретного воздушного объекта неблаговидные, то тогда мы начинаем оказывать на него электронное воздействие: лишаем его связи, локации, навигации, передачи данных, управления», – пояснил представитель концерна «Радиоэлектронные технологии».

Специалист заметил, что основную опасность для сирийских объектов представляют израильские ВВС, главным истребителем которых служит F-16 производства США. В случае если он приготовится вести бомбардировки по территории САР, новые системы ПВО направят ему сигнал, и средства предупреждения самолета оповестят пилота, что он уже фактически на мушке. При игнорировании у истребителя будет блокировано управление, а если его намерения не изменятся, то уже станет возможным ведение огня по нему.

Данные пояснения оказались очень кстати, поскольку Тель-Авив и Вашингтон пытаются сохранять прежний тон, намекая, что С-300 якобы не станут для них преградой при проведении операций в воздушном пространстве Сирии. Об этом, в частности, заявил американский генерал Питер Звак, о чем ФАН писало ранее. Наш собеседник — доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев — уверен, однако, что эти заявления США не более чем просто «понты».

«Раньше я предполагал, что израильтяне и американцы, действительно, могут попытаться уничтожить комплексы С-300. Возможно, путем проведения диверсий на земле. Но зачем тогда они сами публично рассказывают о своих возможных планах? Если они по-настоящему этого хотят и стоит такая задача, то им следовало бы готовиться втихую, а не трубить во все концы. Российские и сирийские специалисты в такой ситуации, конечно, не будут оставаться безучастными и предпримут дополнительные меры защиты. О чем на самом деле говорят эти высказывания представителей США? О том, что они поняли свое бессилие!», — отметил эксперт.

Если бы они могли действовать, они делали бы это молча, однако, не имея возможности противостоять российским зенитно-ракетным комплексам непосредственно, американцы и израильтяне как всегда сфокусировали все усилия на противостоянии словесном, добавил он.

«Чтобы как-то прикрыть свое бессилие, они пытаются сформировать выгодное для себя общественное мнение, что, мол, вот-де мы сейчас все исправим. Все мировое сообщество видит, что как только Россия поставила С-300 Сирии, Израиль и Соединенные Штаты подняли лапки кверху. Им, конечно, это неприятно, и поэтому они пытаются переиграть ситуацию в информационном пространстве в свою пользу. Воспринимать серьезно эти высказывания не стоит, потому что с военной точки зрения это полный абсурд — фактически предупреждать противника о своих планах», — убежден собеседник ФАН.

Он напомнил, что США даже сами обозначили время якобы планируемой атаки — момент ухода российских военных из районов базирования С-300, что предположительно должно произойти примерно через три месяца.