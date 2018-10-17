Сирия, 17 октября. Лидер курдов оправдывается за затянувшуюся операцию на юго-востоке Сирии. Автомобиль главаря группировки «Хурас Ад-Дин» подорвался на мине в Идлибе. Террористы ИГ1 подожгли нефтяные поля в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: застрелили двух исламистов на севере провинции Хама.

«Исламское государство»1: подожгло насосные агрегаты на нефтяном поле «Омар» в Дейр-эз-Зоре.

«Хурас Ад-Дин»: обвинила САА в убийстве одного из своих главарей в Идлибе.

«Тахрир Аш-Шам»: похитили 15 молодых людей в городе Мурек в северной части Хамы.

Курды: подозреваются в организации взрыва недалеко от города Джандарис на северо-западе Алеппо; признали, что операция в провинции Дейр-эз-Зор затянулась; проводят аресты на севере Ракки.

Международная коалиция: возобновила бомбардировки в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Информационный портал Halab Today TV, подконтрольный вооруженной оппозиции, сообщает о том, что три мирных жителя получили ранения в результате взрыва бомбы, заложенной в грузовике. Детонация автомобиля произошла к северу от города Джандарис, находящегося в кантоне Африн на северо-западе Алеппо. Несмотря на то, что ответственность за организацию взрыва пока не взяло на себя ни одно из вооруженных формирований, активисты протурецких сил полагают, что бомба была установлена членами подпольных групп Отрядов народной самообороны (YPG). Напомним, курдские радикалы приступили к проведению вылазок в районах, контролируемых джихадистами вооруженной оппозиции, после того как были выбиты из Африна объединенными силами боевиков и ВС Турции.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства» вновь провели вылазку на территории, занимаемой «Демократическими силами Сирии»**** (SDF). Как передает интернет-портал Step News Agency, боевики подожгли насосные агрегаты на нефтяном поле «Омар», а затем отступили на исходные позиции. Информации об уроне, нанесенном месторождению, пока не поступало. Согласно данным агентства новостей Al Masdar News, лидер курдских отрядов Редур Халил признал, что военная операция на юго-востоке Дейр-эз-Зора затянулась и заняла гораздо больше времени, чем ожидалось. Глава SDF попытался оправдаться тем, что наступление осложняется частыми песчаными бурями, из-за которых разведывательные самолеты ВВС международной коалиции не могут проводить боевые вылеты. В таком случае этим же, как отмечают местные наблюдатели, он мог бы попытаться объяснить беспорядочные авиаудары западного альянса, жертвами которых нередко становятся мирные сирийские граждане. Редур Халил заявляет, что в районе Хаджина на данный момент остаются еще около 3000 джихадистов ИГ, большинство из которых — хорошо обученные иностранные наемники.

Тем временем коалиционная авиация продолжает проводить бомбардировки в зоне предполагаемого нахождения пленных беженцев из лагеря «Аль-Бахра». Как передает Twitter-канал (Step_Agency), авианалеты американских ВВС проходят в районе Хаджина и Ас-Сусы.

Провинция Идлиб

Недалеко от границы между провинциями Хама и Идлиб произошел очередной взрыв, организованный неизвестными. По информации новостного портала Al Masdar News, один из высокопоставленных главарей антиправительственной группировки «Хурас Ад-Дин» — Абу Зубейр — был убит после того, как его автомобиль подорвался на бомбе, заложенной на обочине дороги. В случившемся исламисты обвинили агентов Сирийской арабской армии (САА), в то время как военные источники полагают, что СВУ, вероятно, было установлено террористами «Исламского государства», ведущими подпольную деятельность в регионе. Напомним, «Танзим Хурас Ад-Дин» является одной из тех исламистских организаций, которые отказались эвакуировать свои отряды из демилитаризованной зоны и призывали боевиков продолжить оказывать сопротивление правительственным войскам.

Провинция Ракка

«Демократические силы Сирии» (SDF) продолжают проводить аресты в северной части провинции Ракка. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (syrianpc), курдские отряды задержали двух мирных жителей севернее административного центра региона, безосновательно обвинив их в контрабанде оружия и продаже наркотиков. Ожидается, что вскоре радикалы SDF потребуют у членов семей арестованных выплатить выкуп за их освобождение. Напомним, накануне поступала информация о том, что после задержания гражданских лиц родственникам предлагают заплатить крупную денежную сумму, после получения которой «преступника» выпустят на свободу.

Провинция Хама

Twitter-канал (Step_Agency) передает, что члены террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», возглавляемой «Джебхат Ан-Нусрой»1***, вторглись в город Мурек и похитили нескольких торговцев, 15 молодых людей, а также пять грузовиков с фисташками. При этом ранее сообщалось о том, что в окрестности населенного пункта прибыл военный конвой турецких вооруженных сил.

В свою очередь правительственные подразделения открыли ответный огонь по военным объектам джихадистов в районе поселения Аль-Хакура на севере региона, в результате чего по меньшей мере два исламиста незаконных вооруженных формирований получили ранения. Об этом сообщает интернет-портал Masar Press Agency.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)