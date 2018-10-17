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Путину доложили о версии теракта в Керчи

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Путину доложили о версии теракта в Керчи

Москва, 17 октября. Президенту России Владимиру Путину доложено о том, что одной из версий взрыва в керченском политехническом колледже является теракт. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты отметили, что НАК установлен взрыв неизвестного устройства в колледже. Сотрудники СМИ спросили, рассматривается ли версия теракта.

«Да», — сказал Дмитрий Песков.

Напомним, взрыв прогремел в политехническом колледже в Керчи. По предварительным данным, 10 человек погибли и около 50 пострадали. По предварительной версии, сработало самодельное взрывное устройство. На всех этажах учебного заведения работают взрывотехники.

Автор: Кристина Волкова
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