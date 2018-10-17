После взрыва в керченском колледже пропали 15 человек

Симферополь, 17 октября. 15 человек пропали после мощного взрыва в политехническом колледже в Керчи. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в экстренных службах региона.

«В колледже среди погибших и пострадавших, предположительно, все несовершеннолетние. Под завалами могут оставаться люди. 15 человек раненых еще не достали из-под завалов, так как оцепили колледж», — добавил собеседник ФАН.

Как сообщалось ранее, Национальный антитеррористический комитет подтвердил данные о том, что в колледже сработало СВУ. Данные о погибших и пострадавших разнятся. По предварительным сведениям, погибли десять человек, еще 50 пострадали.