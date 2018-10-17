Кремль отреагировал на задержание вице-премьера Крыма в Москве

Москва, 17 октября. Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил задержание вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина в Москве. Об этом сообщил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера, отвечая на соответсвующий вопрос, подтвердил, что в Крыму в связи с задержанием прошли выемки. Журналисты поинтересовались у Пескова, есть ли у Кремля вопросы по дорожному строительству в Крыму.

«Вопросы у следственных органов, они имеют вопросы, сказать большего мы пока не можем», — ответил он.

Ранее Аксенов прокомментировал задержание в Москве вице-премьера республики. Он подчеркнул, что власти полуострова заинтересованы в установлении истины, а также выразил уверенность в том, что следствие и суд разберутся в ситуации.