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НАК назвал причину взрыва в керченском колледже

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НАК назвал причину взрыва в керченском колледже

Москва, 17 октября. В политехническом колледже в Керчи произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, о чем сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

По словам представителя НАК взрыв произошел в учебном заведении около 12.00.

В Информационном центре НАК сообщили, что в настоящее время устанавливается точное количество погибших и пострадавших при взрыве. По предварительной информации, жертвами случившегося стали 10 человек, еще около 50 ранены.

На данный момент осуществляются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, место ЧП обследуют взрывотехники ФСБ. Оперативный штаб координирует деятельность аварийно-спасательных служб и сил правопорядка по недопущению возможных повторных взрывов и установлению причины взрыва.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало видео, на кадрах которого запечатлены первые минуты после трагедии. 

Автор: Тимур Румянцев
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