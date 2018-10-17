Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

НАК допускает возможность новых взрывов в Керчи

110
0 Оставить комментарий

НАК допускает возможность новых взрывов в Керчи

Москва, 17 октября. В Национальном антитеррористическом комитете России допустили повторные взрывы в Керчи.

В одном из колледжей Керчи прогремел взрыв. Предварительной версией трагедии был назван взрыв газа, однако после появилась информация, что в столовой учебного заведения сработало СВУ. По предварительным данным,  на 12.00 часов дня погибли 10 человек,  ранены около 50.

В НАК допускают, что в городе могут прогреметь повторные взрывы. Принимаются необходимые меры. На месте ЧП работают сотрудники ФСБ.

«Оперативным штабом координируется деятельность сил правопорядка и аварийно-спасательных служб по установлению причины взрыва и недопущению возможных повторных взрывов, организации комплекса административных и режимных мер», — констатировали в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

НАК допускает возможность новых взрывов в Керчи

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало видео с места трагедии.

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое