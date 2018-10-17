НАК допускает возможность новых взрывов в Керчи
Москва, 17 октября. В Национальном антитеррористическом комитете России допустили повторные взрывы в Керчи.
В одном из колледжей Керчи прогремел взрыв. Предварительной версией трагедии был назван взрыв газа, однако после появилась информация, что в столовой учебного заведения сработало СВУ. По предварительным данным, на 12.00 часов дня погибли 10 человек, ранены около 50.
В НАК допускают, что в городе могут прогреметь повторные взрывы. Принимаются необходимые меры. На месте ЧП работают сотрудники ФСБ.
«Оперативным штабом координируется деятельность сил правопорядка и аварийно-спасательных служб по установлению причины взрыва и недопущению возможных повторных взрывов, организации комплекса административных и режимных мер», — констатировали в информационном центре Национального антитеррористического комитета.
Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало видео с места трагедии.