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Все погибшие и пострадавшие при взрыве в Керчи были несовершеннолетними

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Все погибшие и пострадавшие при взрыве в Керчи были несовершеннолетними

Керчь, 17 октября. Все погибшие десять человек при взрыве в политехническом колледже в Керчи предположительно несовершеннолетние, сообщил источник ФАН.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, пострадавшие также не достигли 18 лет. Ранее сообщалось, что травмы различной степени тяжести получили около 50 человек. Как сообщил источник, колледж оцепили, 15 пострадавших еще не госпитализированы. 25 человек доставили с места в Керченскую больницу №1 им. Н. И. Пирогова.

На месте сейчас работают взрывотехники, они проверяют, произошел взрыв бытового газа или нет. ФСБ пока не назвала причину взрыва.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в столовой. Версия о взрыве газа отрабатывается как приоритетная. На месте работают экстренные службы. Техникум находится на улице Войкова. В Керчь выехал главы Республики Крым Сергей Аксенов.

Автор: Алия Садыкова
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