Ученые назвали смертельно опасную привычку, за которую ругала мама

Москва, 17 октября. Британские ученые выяснили, что люди, которые ковыряются в носу, подвергают себя немалому риску, ведь шансы заразиться пневмонией у них возрастают.

Специалисты из университета в Ливерпуле провели эксперимент, в рамках которого на пальцы добровольцев нанесли бактерии, затем участников опыта попросили засунуть их себе в нос.

«Из носовой полости [бактерия] может распространяться дальше, и в конце концов микроорганизмы могут добраться до легких, где при неблагоприятных обстоятельствах спровоцируют опасное воспаление», — приводит Planet Today слова автора исследования.

Ученые, таким образом, пришли к выводу, что привычка засовывать пальцы в нос может привести к воспалению легких, которое, в случае неблагоприятного развития болезни, может быть оказаться смертельным.