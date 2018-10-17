«Столько спасателей в жизни не видели»: очевидец рассказала о взрыве в керченском колледже

Симферополь, 17 октября. Взрыв произошел в политехническом колледже в Керчи. По предварительным данным, 10 человек погибли и около 50 человек пострадали.

По словам местной жительницы Анны, внук которой учится в том самом колледже, прозвучал один мощный взрыв. К месту происшествия в течение 10 минут были стянуты сотрудники экстренных служб и спецслужб.

«Полиции много. Очень много спасателей — столько не видели в жизни. Моментально все начали ехать», — сказала Анна в комментарии телеканалу «360».

Как пишет «Свободная Пресса», в больницы доставлены 18 человек, врачи ожидают поступления еще несколько десятков пострадавших.

По предварительной версии, в колледже сработало взрывное устройство. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на всех этажах учебного заведения работают взрывотехники. ФАН также публикует видео, на кадрах которого запечатлены первые минуты после трагедии. На видеозаписи видно, как к зданию колледжа подъезжают кареты скорой помощи. Врачи оказывают помощь и госпитализируют пострадавших.