Президент Египта на переговорах с Путиным затронул тему восстановления авиасообщения

Сочи, 17 октября. Глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным затронул вопрос восстановления прямого авиационного сообщения между городами двух стран и восстановления туристического потока из Российской Федерации.

«Мы обсудим вопросы возобновления туристического потока из России в Египет и возобновления прямого авиасообщения между российскими и египетскими городами, помимо авиасообщения между столицами наших стран», — подчеркнул египетский президент.

Авиационное сообщение между двумя странами было прекращено в ноябре 2015 года после того, как над Синаем разбился пассажирский лайнер перевозчика «Когалымавиа», следовавший рейсом Шарм-эш- Шейха — Санкт-Петербург. На борту воздушного судна находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. Федеральная служба безопасности квалифицировала произошедшее как теракт.

В январе текущего года Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в египетскую столицу. До сегодняшнего дня остается закрытым чартерное авиационное сообщение с Шарм-эш-Шейхом и Хургадой.