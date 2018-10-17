В Грузии заявили о причастности Саакашвили к убийству Патаркацишвили



Тбилиси, 17 октября. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили причастен к убийству оппозиционного предпринимателя Бадри Патаркацишвили, заявили в Генпрокуратуре Грузии.

По данным надзорного ведомства, именно Саакашвили санкционировал отравление предпринимателя, поскольку считал его своим политическим оппонентом (за месяц до смерти Патаркацишвили участвовал в выборах президента Грузии, заняв третье место. — Прим. ФАН). Он умер в результате сердечного приступа в Лондоне в феврале 2008 году.

В сообщении на официальном сайте Генпрокуратуры уточняется, что в настоящее время в рамках уголовного дела задрежаны трое экс-чиновников МВД Грузии и еще один обвиняемый. У последнего обнаружили две аудиозаписи от 4 и 5 февраля 2007 года. Согласно первой записи, один из чиновников МВД пытался склонить к убийству предпринимателя его охранника.

Из разговора также следует, что Патаркацишвили был убит именно с санкции Саакашвили, так как считал бизнесмена политическим оппонентом и врагом официального Тбилиси.

На второй записи обсуждаются условия для ликвидации бизнесмена, в том числе и получение списка его охранников.В частности, обсуждалось отравление с помощью вещества, который позволит создать эффект естественной смертью.

Кроме того в Генпрокуратуре отметили, что множество свидетелей по делу подтвердили о том, что за передвижениями Патаркацишвили следили, пишет РИА Новости.