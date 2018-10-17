В Госдуме прокомментировали версии о причинах взрыва в Керчи
Москва, 17 октября. Избранный от Крыма депутат Государственной думы Дмитрий Белик в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал взрыв в колледже в Керчи.
В столовой одного из колледжей Керчи прогремел взрыв. По некоторым данным, 10 человек погибли, 10 пострадали. Предварительной версией был озвучен взрыв газа, однако потом появились сообщения о срабатывании СВУ. На данный момент сотрудники ФСБ на месте трагедии проверяют версию теракта.
В Госдуме прокомментировали версии о причинах взрыва в Керчи.
«Я бы воздержался сейчас от оценок трагедии в Керчи, — констатировал депутат в беседе с ФАН. — И для предотвращения любых резких заявлений или инсинуации, я рекомендовал бы всем спикерам давать очень осторожные оценки и дождаться заключения компетентных органов. Безусловно, когда в новостях появляется информация о взрыве в Крыму, на фоне абсолютно безумных заявлений украинских политиков о чуть ли не государственной поддержке терактов на полуострове, может мелькнуть мысль, что это диверсия. Но одно дело — слова и яркие посты в Фэйсбуке, другое — убийство людей, еще раз повторюсь — необходимо дождаться официальных заявлений.