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В Госдуме прокомментировали версии о причинах взрыва в Керчи

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В Госдуме прокомментировали версии о причинах взрыва в Керчи

Москва, 17 октября. Избранный от Крыма депутат Государственной думы Дмитрий Белик в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал взрыв в колледже в Керчи.

В столовой одного из колледжей Керчи прогремел взрыв. По некоторым данным, 10 человек погибли, 10 пострадали. Предварительной версией был озвучен взрыв газа, однако потом появились сообщения о срабатывании СВУ. На данный момент сотрудники ФСБ на месте трагедии проверяют версию теракта. 

В Госдуме прокомментировали версии о причинах взрыва в Керчи

В Госдуме прокомментировали версии о причинах взрыва в Керчи.

«Я бы воздержался сейчас от оценок трагедии в Керчи, — констатировал депутат в беседе с ФАН. — И для предотвращения любых резких заявлений или инсинуации, я рекомендовал бы всем спикерам давать очень осторожные оценки и дождаться заключения компетентных органов. Безусловно, когда в новостях появляется информация о взрыве в Крыму, на фоне абсолютно безумных заявлений украинских политиков о чуть ли не государственной поддержке терактов на полуострове, может мелькнуть мысль, что это диверсия. Но одно дело — слова и яркие посты в Фэйсбуке, другое  — убийство людей, еще раз повторюсь  — необходимо дождаться официальных заявлений.

Автор: Ольга Летягина
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