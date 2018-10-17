Москва, 17 октября. Избранный от Крыма депутат Государственной думы Дмитрий Белик в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал взрыв в колледже в Керчи.

В столовой одного из колледжей Керчи прогремел взрыв. По некоторым данным, 10 человек погибли, 10 пострадали. Предварительной версией был озвучен взрыв газа, однако потом появились сообщения о срабатывании СВУ. На данный момент сотрудники ФСБ на месте трагедии проверяют версию теракта.

В Госдуме прокомментировали версии о причинах взрыва в Керчи.