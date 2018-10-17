Керченский колледж, в котором прогремел взрыв, не был газицифирован

Керчь, 17 августа. Политехнический колледж в Керчи, где сегодня прогремел мощный взрыв, не был подключен к к центральной системе газоснабжения.

Об этом заявили представители «Крымгазсетей» в комментарии местному агентству «Крыминформ».

«Объект не газифицирован. Говорить о том, что это был взрыв бытового газа, мы не можем», — подчеркнули в пресс-службе компании.

Ранее появлялась предварительная информация о том, что в колледже мог произойти взрыв газа. По данным источника ФАН, появились данные о том, что в учебном заведении сработало СВУ. Сейчас на всех этажах работают взрывотехники. По предварительной информации, в результате взрыва погибли десять человек, еще 50 пострадали.