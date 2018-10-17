«Чтобы комар носа не подточил»: Памфилова призвала провести выборы главы Хакасии на высоком уровне

Москва, 17 октября. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова призвала избирком Хакасии качественно подготовиться к новым выборам главы региона и провести их на высоком уровне. Об этом она рассказала на заседании ЦИК, комментируя ситуацию с судебным иском о снятии с выборов кандидата от КПРФ Валентина Коновалова.

По словам Памфиловой, избирательной комиссии Хакасии, чтобы «реабилитироваться в ситуации, которая сложилась», надо на высоком уровне организовать выборы. Как подчеркнула председатель ЦИК, выборы должны пройти так, «чтобы комар носа не подточил». Кроме того, Памфилова уточнила, что «метания» с судебным иском, который сначала был подан, а потом отозван, недопустимы.

Ранее сообщалось, что избирком Хакасии отзовет иск о снятии с выборов кандидата Коновалова. Комиссия повторно рассмотрела представление прокуратуры. Было принято решение признать его обоснованным, но не подлежащим исполнению.