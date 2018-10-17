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ФСБ проверяет версию теракта в керченском колледже

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ФСБ проверяет версию теракта в керченском колледже

Керчь, 17 октября. На месте взрыва в Керчи работают сотрудники ФСБ. Они проверяют версию теракта, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Кроме сотрудников спецслужб, никого к месту взрыва в колледже не допускают. Исключение — для людей, которые организовывают эвакуацию и госпитализацию пострадавших.

На месте инцидента работают сотрудники ФСБ. На данный момент они проверяют версию теракта.

ФСБ проверяет версию теракта в керченском колледже

Напомним, ранее появилась предварительная информация, что в здании взорвался газ. Однако позже появились сообщения о возможном срабатывании СВУ. По последним данным, 10 человек погибли, 50 пострадали. Информация уточняется. 

Ранее ФАН опубликовал видео с места трагедии.

Автор: Катерина Иванова
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