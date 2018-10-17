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В керченском колледже могло взорваться СВУ

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В керченском колледже могло взорваться СВУ

Симферополь, 17 октября. В политехническом колледже в Керчи сработало самодельное взрывное устройство. В эти минуты на всех этажах учебного заведения работают взрывотехники, сообщил источник Федерального агентства новостей.

«По предварительной информации, сработало взрывное устройство», — сообщил он.

В керченском колледже могло взорваться СВУ

В Центр медицины катастроф поступили данные о десяти погибших и 50 пострадавших.

«Информация предварительная, передавалась службами в телефонном режиме. еще будут правки и коррективы», — отметил собеседник ФАН.

Автор: Ярослава Замысловатова
© 2018 Федеральное агентство новостей
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