В керченском колледже могло взорваться СВУ
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Симферополь, 17 октября. В политехническом колледже в Керчи сработало самодельное взрывное устройство. В эти минуты на всех этажах учебного заведения работают взрывотехники, сообщил источник Федерального агентства новостей.
«По предварительной информации, сработало взрывное устройство», — сообщил он.
В Центр медицины катастроф поступили данные о десяти погибших и 50 пострадавших.
«Информация предварительная, передавалась службами в телефонном режиме. еще будут правки и коррективы», — отметил собеседник ФАН.