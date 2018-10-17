В керченском колледже могло взорваться СВУ

Симферополь, 17 октября. В политехническом колледже в Керчи сработало самодельное взрывное устройство. В эти минуты на всех этажах учебного заведения работают взрывотехники, сообщил источник Федерального агентства новостей.

«По предварительной информации, сработало взрывное устройство», — сообщил он.

В Центр медицины катастроф поступили данные о десяти погибших и 50 пострадавших.