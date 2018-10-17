Глава Крыма выехал в Керчь после взрыва в колледже

Севастополь, 17 октября. Глава Крыма Сергей Аксенов выехал в Керчь, где, по предварительным данным, в политехническом колледже прогремел взрыв.

В среду днем в керченском колледже прогремел сильный взрыв. В результате происшествия ранения получили, согласно предварительным данным, 10 человек. По неподтвержденной информации, в результате взрыва есть погибшие.

По одной из версий, в учреждении мог взорваться газовый баллон.

На месте работают экстренные службы. Рассматриваются несколько версий случившегося.