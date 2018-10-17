Опубликовано первое видео с места взрыва в керченском колледже

Керчь, 17 октября. Появились первые кадры из Крыма, где в среду произошел взрыв в колледже. На видео, оказавшемся в распоряжении Федерального агенства новостей, видно, что к зданию политехнического колледжа прибыло несколько карет скорой помощи, очевидцы с тревогой наблюдают за тем, как оказывают помощь раненым.

Напомним, ранее стало известно, что из-за взрыва в колледже пострадали около десяти человек, по другим данным, есть погибшие. По одной из версий, в колледже мог взорваться газовый баллон.