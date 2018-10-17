Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Опубликовано первое видео с места взрыва в керченском колледже

1 607
0 Оставить комментарий

Опубликовано первое видео с места взрыва в керченском колледже

Керчь, 17 октября. Появились первые кадры из Крыма, где в среду произошел взрыв в колледже. На видео, оказавшемся в распоряжении Федерального агенства новостей, видно, что к зданию политехнического колледжа прибыло несколько карет скорой помощи, очевидцы с тревогой наблюдают за тем, как оказывают помощь раненым.

Напомним, ранее стало известно, что из-за взрыва в колледже пострадали около десяти человек, по другим данным, есть погибшие. По одной из версий, в колледже мог взорваться газовый баллон.

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое