В больнице Керчи ожидают поступления еще 50 человек после взрыва в колледже

Москва, 17 октября. После взрыва в техникуме в Керчи в больницу было доставлено 18 пострадавших. На данный момент медики ожидают поступления еще около 50 человек.

«Очень много, еще поступают», — сообщили в приемном отделении Клинической больницы № 1 города Керчь. «Человек 18 [поступили], и еще сказали около 50 будет. <…> Там, в травмпункте, в операционной уже много очень», — сообщили журналистам ТАСС.

Ранее источник ФАН в ГУ МЧС по Крыму сообщил о десяти жертвах и 50 пострадавших. По предварительной версии, в учебном заведении взорвался газовый баллон. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.