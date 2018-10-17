Рабочие возобновили демонтаж памятника красноармейцам в Польше

Варшава, 17 октября. Рабочие в среду возобновили демонтаж памятника Благодарности Красной армии, который был установлен в Скарышевском парке на правом берегу Вислы, после того как их работу приостановила полиция.

Ранее сообщалось о демонтаже памятника. Объект обнесли забором. Утром в среду рабочие приступили к разбору монумента с отбойными молотками. Прибывшая на место полиция попросила остановить работы и предъявить документы.

Как пишет ТАСС, после из предъявления демонтаж возобновился с применением тяжелой техники. Напомним, памятник был установлен 15 сентября 1946 года в память о солдатах Красной Армии, погибших 10–15 сентября 1944 года в боях за этот район города.

Этот монумент регулярно разрушают вандалы. Ранее от памятника неоднократно откалывали фрагменты, а также наносили оскорбительные надписи.