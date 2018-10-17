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Названа предварительная причина взрыва в керченском колледже

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Названа предварительная причина взрыва в керченском колледже

Симферополь, 17 октября. Названа предварительная причина взрыва в политехническом колледже в Керчи. По словам источника в службе скорой помощи, в учебном заведении взорвался газовый баллон.

«Из здания эвакуированы 20 человек», — добавил собеседник ТАСС.

Он также уточнил, что в результате взрыва пострадали порядка 10 человек.

Отметим, что пока информация о погибших и пострадавших в результате ЧП разнится. Ранее источник ФАН в ГУ МЧС по Крыму сообщил о десяти жертвах и 50 пострадавших. Все подробности уточняются.

Автор: Ярослава Замысловатова
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