Неприкасаемых не будет: Аксенов отреагировал на задержание вице-премьера Крыма в Москве

Севастополь, 17 октября. Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал задержание в Москве вице-премьера республики Виталия Нахлупина.

«Ведутся следственные действия в отношении должностных лиц и ряда структур. Это Государственные комитеты дорожного хозяйства и конкурентной политики Республики Крым, Служба автомобильных дорог Республики Крым, предприятия «Крымэнерго», «Крымгазсети», — написал Аксенов на своей странице в социальной сети Facebook.

Он подчеркнул, что власти полуострова заинтересованы в установлении истины, а также выразил уверенность в том, что следствие и суд разберутся в ситуации.

Глава Крыма подчеркнул, что комплексная работа, направленная на очищение власти, на безапелляционную борьбу с коррупцией, которая начата в республике по его инициативе, будет продолжаться.

«Повторюсь: неприкасаемых нет и не будет», — написал он.

Как сообщала KP.ru, московская полиция задержала вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина.