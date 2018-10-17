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«Лишь бы от нас отстали»: в Совфеде прокомментировали контракт на поставку СПГ из США в Польшу

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«Лишь бы от нас отстали»: в Совфеде прокомментировали контракт на поставку СПГ из США в Польшу

Москва, 17 октября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал подписание Польшей 20-летнего контракта на поставку сжиженного природного газа (СПГ) из США.

«Польша переходит на сжиженный газ из США — и это прекрасно. Есть еще газ у Катара, Индонезии», — написал российский сенатор в своем twitter-аккаунте.

«Пусть сжижают, разжижают и везут откуда угодно — лишь бы, наконец, успокоились и от нас отстали со своими претензиями. А их соседи будут получать газ из Сев.потока-2. Свобода выбора», — резюмировал Пушков.

Напомним, ранее руководитель польской энергетической компании PGNiG Петр Возняк похвастался, что Варшава будет покупать у американский СПГ почти на 30% дешевле, чем покупает сейчас природный газ у «Газпрома». 

Как сообщил Федеральному агентству новостей член комитета Государственной думы РФ по международным делам Виталий Милонов, покупка у Соединенных Штатов СПГ — это рабство

Накануне бывший министр обороны Польши Антони Мачеревич обвинил Россию и Германию в сговоре против его страны. По его мнению, ввод газопровода «Северный поток — 2» поставит остальные страны Центральной Европы в полную зависимость от политической и экономической мощи союза Москвы и Берлина.

Автор: Тимур Румянцев
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