Солистка группы «Маша и Медведи» рассказала о драке из-за жиплощади соседа

Солистку группы «Маша и Медведи» Марию Маркову избили хулиганы, потому что певица пыталась заступиться за заслуженного деятеля искусств России Александра Кулыгина. Артистка в минувшую субботу обратилась в ОВД по Басманному району, сообщив, что ее избила группа неизвестных.

Мария Маркова рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей, из-за чего произошел конфликт и сколько ей придется повременить с концертами из-за полученных травм.

«У меня сотрясение мозга, но в целом я чувствую себя нормально. Напали на меня четверо: двое мужчин и две женщины. Они хотели занять жилплощадь Александра Павловича Кулыгина, нашего соседа, обладая при этом 1/16 доли. Заехали в его комнату с диваном, холодильником», — объяснила артистка причину стычки с хулиганами.

После того, как певица корректно попыталась объяснить компании, что те поступают незаконно, на нее накинулись с кулаками. Она уже обратилась в правоохранительные органы, чтобы те разобрались с нападавшими.

«Мы оказались с ними в Басманном отделении полиции. Заявление написали, ожидаем суда. Пока у меня больничный на три недели, врачи предупредили меня, чтобы я не делала никаких резких движений», — заметила Мария Маркова.

Российская рок-группа «Маша и Медведи» была образована Марией Марковой в 1997 году. Самые популярные композиции коллектива — это песня «Любочка» на стихи детской поэтессы Агнии Барто и «Рейкьявик».