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Экономика

«Вернутся к нам»: Россия отреагировала на заявление Польши об условиях поставки СПГ из США

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«Товар безальтернативен»: Минэнерго прогнозирует возвращение Польши на российский газ

Москва, 17 октября. Заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский заявил, что российских газ для Европы является безальтернативным товаром, потому что предлагается на самых выгодных условиях.

Ранее глава польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Вожняк заявил, что его страна будет покупать сжиженный природный газ (СПГ) у США. Любопытно, что, по его данным, эти поставки будут почти на 30% дешевле, чем природный газ из России.

Яновский опроверг эту статистику. Он обратил внимание, что ни США, ни Катар, ни Норвегия, ни Африка не могут предложить европейским странам «такие объемы [газа] за такую низкую цену», как Россия.

«Наш товар безальтернативен», — пояснили в российском ведомстве.

Он отметил, что европейским партнерам России, в частности Польше, стоит дать возможность заключить сделки с другими поставщиками, чтобы они лично убедились, что другие предложения менее выгодны.

«Товар безальтернативен»: Минэнерго прогнозирует возвращение Польши на российский газ

«Они в итоге все равно к нам вернутся, лишние деньги никто тратить не хочет», — убежден Яновский, пишет ТАСС.

Он добавил, что ТЭК от экспорта дает порядка 60% доходов страны. При этом только 12% из них приходятся на газ.

«Получается, что сокращение поставок на эти 10–20 млрд кубометров не сделают погоды для экономики страны», — констатировал он.

Автор: Катерина Иванова
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