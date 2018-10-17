Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Мощный взрыв прогремел в колледже в Керчи, есть жертвы

12 228
2 Оставить комментарий

Мощный взрыв прогремел в колледже в Керчи, есть жертвы

Симферополь, 17 октября. Мощный взрыв газа прогремел в колледже в Керчи. По предварительным данным, в результате ЧП погибли десять человек, более 50 пострадали.

О происшествии сообщает информационное агентство «Крыминформ» со ссылкой на республиканский центр медицины катастроф. В эти минуты на место взрыва выехали пять машин скорой помощи, а также бригады медики из ближайших населенных пунктов. Издание уточняет, что по предварительным данным, в колледже произошел взрыв газа.

Источник в МЧС республики подтвердил корреспонденту Федерального агентства новостей данные о жертвах и пострадавших при взрыве.

«Взрыв без дальнейшего возгорания, угрозы обрушения нет. Погибли десять человек, пострадали 50. На месте работают 5 скорых и 3 машины МЧС», — добавил собеседник ФАН.

Автор: Ярослава Замысловатова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое