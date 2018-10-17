Мощный взрыв прогремел в колледже в Керчи, есть жертвы

Симферополь, 17 октября. Мощный взрыв газа прогремел в колледже в Керчи. По предварительным данным, в результате ЧП погибли десять человек, более 50 пострадали.

О происшествии сообщает информационное агентство «Крыминформ» со ссылкой на республиканский центр медицины катастроф. В эти минуты на место взрыва выехали пять машин скорой помощи, а также бригады медики из ближайших населенных пунктов. Издание уточняет, что по предварительным данным, в колледже произошел взрыв газа.

Источник в МЧС республики подтвердил корреспонденту Федерального агентства новостей данные о жертвах и пострадавших при взрыве.