«Второго Крыма не будет»: за клоунадой командующего ВМСУ в интервью «Би-би-си Украина» скрывались горькие признания

16 октября новостное агентство «Би-би-си Украина» опубликовало интервью с командующим ВМСУ, вот уже два года как целым вице-адмиралом Игорем Воронченко. Центральной темой разговора оказалась крайне непростая для Украины ситуация на Азовском море.

Украинский флотоводец, чья военная карьера когда-то началась с Ташкентского высшего танкового командного училища и должности командира танкового взвода, ожидаемо подарил собеседникам из «Би-би-си Украина» немало волнительных фраз. Особым успехом у СМИ пользовались цитаты Воронченко про готовность применить силу против России и про то, что «второго Крыма не будет».

Украинская пресса тиражировала эти вице-адмиральские перлы с восторгом, российская — с ехидством.

Федеральное агентство новостей разобралось, что же на самом деле скрывается за неожиданным бенефисом командующего ВМСУ?

Вице-адмиральский бенефис

Напомним, что в марте 2018 года украинские морские пограничники совершили пиратский захват в Азовском море российского сейнера «Норд». В ответ Москва резко ужесточила режим досмотра судов, следовавших через Керченский пролив в украинские порты Азовского моря.

Такой прессинг судоходства, не выходящий за рамки правового поля, привел к заметному уменьшению грузооборота портов Мариуполя и Бердянска. Украина понесла существенные финансовые и репутационные потери, но выхода из тупика, в который сама себя загнала, найти пока не в состоянии.

Освобождение сейнера и его команды создало бы прецедент признания Киевом российской госпринадлежности Крыма. В то же время средств силой помешать действиям российской стороны у Украины в Азовском регионе не имелось…

Впрочем, вернемся к недавнему интервью Воронченко. После знакомства с беседой приходится констатировать, что… ничего сенсационного в ней, увы, нет. Вице-адмиралу задавались дежурные вопросы в надежде получить на них не менее дежурные ответы. Ну, а командувач Військово-морських сил ЗС України в меру своих сил постарался, так сказать, оправдать.

Поэтому интервью прошло в пустопорожнем, но, несомненно, бравурном ключе. Выглядело это примерно так:

— Допустим, противник…

— Отразим. Беззаветно. Взвейтесь соколы орлами.

— Даже если…

— Смело. Решительно. На «первый, второй» рассчитайсь. Ура.

— Но ситуация…

— Все под контролем. Лихо. Последовательно. Эй, горнист, труби победу.

— Мы не видим активности…

— Неуклонно. С левой ноги. И враг бежит, бежит, бежит.

Один к двадцати

Собственно, странно было бы ожидать от интервью с Воронченко чего-то иного. Вице-адмирал явно отрабатывал поставленную ему задачу на всемерный «ободряж» украинской общественности. Задачу посвятить Украину в истинное положение дел командующему ВМСУ никто не ставил.

Впрочем, некоторые вещи оказались настолько очевидными, что, вопреки «победоносной» установке, Воронченко не мог их не озвучить.

Например, украинский вице-адмирал признал, что практика досмотров российской стороной судов в акватории Керченского пролива и Азовского моря не является противоправной. Воронченко подтвердил, что обострение в 2018 году ситуации на Азовском море «аукнулось» Украине тем, что Бердянск и Мариуполь «потеряли большую часть прибыли из-за остановок судов». При этом Россия, по словам Воронченко, сумела в кратчайшие сроки значительно нарастить группировку своих сил и средств в регионе Азовского моря.

«Так уж случилось, что у нас соотношение сил один к двадцати (в пользу России. — Прим. ФАН). А по качеству — еще больше. У них есть «Калибры», которых у нас нет», — добавил командующий ВМСУ.

Попутно Воронченко прозрачно намекнул на нарастающее в украинском обществе недовольство, связанное с неспособностью Киева «обеспечить свободное судоходство в Азовском море».

В остальном же — гром победы раздавайся, «применим силу» и «второго Крыма не будет». А что Воронченко еще мог заявить, не рискуя лишиться своего поста? Правильный ответ — ничего. Да и не нужны понимающему человеку еще какие-то уточнения после горьких вице-адмиральских признаний, скрывавшихся за клоунадой и бравурной риторикой.

Какой толк может быть от обещания применить силу, если предполагаемый противник имеет тобою же заявленное двадцатикратное превосходство? Какой смысл торжественно рапортовать о наращивании усилий по отражению возможного морского десанта вероятного противника, если вероятный противник никуда высаживаться не собирается, деловито продолжая досматривать идущие в твои порты суда?

Понятно, что глушить с берега из танковых орудий тюльку в Азовском море куда проще, чем отпустить «Норд» и его команду. Но непонятно, каким образом украинские пляжно-военные игрища могут обеспечить свободный проход судов через Керченский пролив в Бердянск и Мариуполь.

Логика украинского военного командования начинает напоминать анекдот про пьяного мужика, который ночью ищет ключи от квартиры под фонарем не потому, что он их там потерял, а потому что там светлее…

Не вставая со стула — ура!

Впрочем, некоторая логика в этом украинском театре абсурда все же есть. Ситуация становится понятнее, если вспомнить неумолимо приближающиеся на Украине президентские выборы. Политический рейтинг действующего украинского президента крайне низок. По этой причине Петру Порошенко и его команде нужны любые, пусть даже мнимые, но «перемоги».

Да, ВМСУ — это не флот, а плавничтожество. Но с большим потенциалом! Да, у ВМСУ нет ударного оружия. Но зато есть видео, где нечто похожее на ракету красиво улетает в светлую даль! Да, американцы впарили Украине «бесплатно», но за деньги, два старых патрульных катера. Но это только начало — обещают впарить еще больше! Да, Киев никак не может помочь впадающему в кому на Азове украинскому судоходству. Но зато смотрите, как украинский вице-адмирал мощно грозит в микрофон «стране-агрессору», с которой Украина «бьется» вот уже четыре года, не объявляя ей войны и не прекращая торговли!..

Смело. Решительно. Лихо. Не вставая со стула. Ура. С надеждой на то, что электорат купится на весь этот «переможный» бурлеск и вновь проголосует за пана Порошенко. Иной логики в экспромтах Воронченко и Ко на данный момент не прослеживается.