Украинские раскольники поспорили из-за названия новой церкви

Киев, 17 октября. Главы неканонических украинских церквей митрополит Макарий и патриарх Филарет, с которых Константинополь ранее снял анафему, не могут договориться о будущем объединенной поместной церкви.

В частности, разногласия касаются устава собора, который должен быть созван для объединения церквей. Кроме того, не могут Макарий и Филарет договориться и о названии объединенной церкви.

«Название уже есть, и вы должны присоединиться», — привел Макарий комментарий Филарета в интервью телеканалу ZIK.

По его словам, о том, будет ли церковь, которой Константинополь пообещал автокефалию, митрополией или патриархией, с Филаретом договориться также не получилось.

Напомним, ранее синод РПЦ объявил о прекращении общения с Константинопольским патриархатом, который запустил процедуру предоставления автокефалии украинской раскольнической церкви.