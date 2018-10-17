Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Украинские раскольники поспорили из-за названия новой церкви

484
0 Оставить комментарий

Украинские раскольники поспорили из-за названия новой церкви

Киев, 17 октября. Главы неканонических украинских церквей митрополит Макарий и патриарх Филарет, с которых Константинополь ранее снял анафему, не могут договориться о будущем объединенной поместной церкви.

В частности, разногласия касаются устава собора, который должен быть созван для объединения церквей. Кроме того, не могут Макарий и Филарет договориться и о названии объединенной церкви.

«Название уже есть, и вы должны присоединиться», — привел Макарий комментарий Филарета в интервью телеканалу ZIK. 

По его словам, о том, будет ли церковь, которой Константинополь пообещал автокефалию, митрополией или патриархией, с Филаретом договориться также не получилось.

Напомним, ранее синод РПЦ объявил о прекращении общения с Константинопольским патриархатом, который запустил процедуру предоставления автокефалии украинской раскольнической церкви.   

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое