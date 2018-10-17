В Раде призвали ускорить ужесточение наказания для россиян за нарушение границ Украины

Киев, 17 октября. Депутат украинской Рады Ирина Луценко призвала парламент в четверг принять законодательный проект, предусматривающий введение уголовной ответственности за нелегальное пересечение государственной границы гражданами Российской Федерации.

Соответствующий документ был принят украинским парламентом в первом чтении в начале этой осени, он еще должен пройти второе чтение​​​. Действующее законодательство страны предусматривает административную ответственность за нарушение государственный границы, в частности штрафные санкции и административный арест сроком до 15 суток.

«Мы в комитете завершили изучение ко второму чтению законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за незаконное пересечение украинской границы», — заявила Луценко во время выступления в Раде.

Она также отметила, что на одобрении этого документа настаивает и глава страны Петр Порошенко.

Проект предусматривает наказание за нелегальное пересечение государственной границы в виде тюремного заключения на срок до трех лет, за второе нарушение — на срок от трех до пяти лет.

В январе 2015 года украинская Рада утвердила заявление, в котором Россия называется «страной-агрессором», поскольку киевские власти считают, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Дипломатическое ведомство РФ назвало эти утверждения «публичными бездоказательными инсинуациями».

Власти Украины в апреле 2014 года начали военные действия против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране в феврале того же года.