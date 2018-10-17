В Госдуме заявили о неотвратимости наказания для Мамаева и Кокорина

Обвинения оскандалившемуся футболисту Павлу Мамаеву будут предъявлены до 20 октября, об этом сообщил адвокат спортсмена Игорь Бушманов.

«В пятницу в Мосгорсуде будет рассматриваться наша апелляционная жалоба на арест Павла, поэтому мы ожидаем, что обвинения предъявят в четверг или в субботу», — заявил защитник.

Вместе с тем стоит отметить, что адвокат избитого футболистами Дениса Пака, что является руководителем департамента Минпромторга, Роман Удунян подчеркнул, что его клиент не отказывался от обвинений в адрес Павла Мамаева и Александра Кокорина.

Депутат Госдумы Евгений Федоров в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, что арест футболистов видится ему вполне закономерным. Россия — это правовое государство, в котором от заслуженного наказания не уйдет никто, даже несмотря на какие-то заслуги прошлых лет или статус.

«Могу сказать по депутатам: если парламентарий нарушает законодательство, то вероятность, что он попадет в поле зрения правоохранителей, гораздо выше, чем если бы преступление совершил кто-либо другой. У нас уже давно действует приоритет для известных или знаменитых людей. В данном случае футболисты кого-то избили. Если любой медийный человек что-то сделает, в ста процентах случаев ответственность для него будет неотвратимой», — говорит парламентарий.

Он выразил мнение, что «тихому» человеку гораздо легче отмазаться, чем «громкому». Также собеседник агентства поделился своим видением инцидента со спортсменами.

«С моей точки зрения, это обычное хулиганство, случаев которого в России, к сожалению, происходит в год огромное количество. Просто в данном случае в этом хулиганстве оказались замешаны известные люди. Поднимите статистику МВД: происходит миллион подобных событий. Понятно, что они [футболисты] — негодяи. Но не до такой степени, чтобы 15 лет сидеть в тюрьме. А может дойти и до того, что их лишат свободы на 15 лет: просто будут «навешивать» дополнительные составы, чего ради неизвестного человека не стали бы делать», — резюмировал Евгений Федоров.

Напомним, оба футболиста содержатся в СИЗО. Спортсменов поместили под стражу до 8 декабря. В их отношении были возбуждены уголовные дела по статье о хулиганстве. Спортсмены стали участниками двух драк.