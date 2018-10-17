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Турецкие СМИ рассказали об обстоятельствах жесткого убийства журналиста в саудовском генконсульстве

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Турецкие СМИ рассказали об обстоятельствах жесткого убийства журналиста в саудовском генконсульстве

Эр-Рияд, 17 октября. Саудовский журналист Джамаль Хашкаджи подвергся пыткам и был обезглавлен внутри генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом сообщает источник турецкой газеты Yeni Safak, которая заявила, что изучила аудиозаписи, которые были сделаны во время совершения преступления.

Издание заявило, что внутри консульства представитель СМИ подвергся «жестоким пыткам». В ходе допроса, как утверждает газета, ему отрезали пальцы, а потом обезглавили. Как пишет автор публикации, есть «большое количество аудиозаписей убийства». В статье говорится, что на одной из них саудовский генконсул Мухаммед Ибрагим аль-Утейби якобы просит расправиться с Хашкаджи за пределами дипломатического представительства.

Со стороны турецких властей опровержения или подтверждения обнаружения аудиофайлов не было. Напомним, Джамаль Хашкаджи известен тем, что критиковал официальный Эр-Рияд. Он был вынужден покинуть Саудовскую Аравию и писал для американской газеты.

Турецкие СМИ рассказали об обстоятельствах жесткого убийства журналиста в саудовском генконсульстве

Автор: Алия Садыкова
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