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Роспотребнадзор согласовал законопроект о защите данных генома россиян

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Роспотребнадзор согласовал законопроект о защите данных генома россиян

Москва, 17 октября. Главный государственный санитарный врач РФ, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в стадии подготовки к внесению в правительство РФ находится законопроект, который приравнивает данные генома россиян к персональным данным.

«Данный законопроект фактически согласован, — заявила Попова в ходе пресс-конференции в ТАСС. — Мы готовимся к тому, чтобы внести его в правительство РФ».

Согласно законопроекту, последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК будет являться персональными данными наряду с другими данными, в том числе фамилией, именем, отчеством, датой рождения, отпечатками пальцев.

Напомним, в апреле президент России Владимир Путин поручил разработать программу развития передовых геномных исследований и генетических технологий в РФ.

Автор: Тимур Румянцев
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