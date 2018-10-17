Госдума приняла поправки в Жилищный кодекс, направленные на поддержку пожилых людей 

Москва, 17 октября. Госдума уточнила условия получения компенсации по уплате взносов на капитальный ремонт для пожилых людей. Теперь людям старше 70 лет не нужно будет самостоятельно получать справку об отсутствии задолженности для компенсации взносов на капремонт. Законопроект о внесении изменений в Жилищный кодекс депутаты приняли сегодня в первом чтении.

«Возможность получить компенсацию взноса на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме предусмотрена российским законодательством. Это мера социальной поддержки, прежде всего, пожилых людей — тех, кто старше 70 лет, одиноких пенсионеров», — прокомментировал принятие законопроекта председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы пояснил, что сегодня право на эту льготу предоставляется только в случае, если гражданин доказал, что у него нет задолженности за капремонт.

«Действующая норма закона требует, чтобы пожилой человек, которому более семидесяти лет, лично занимался оформлением права на льготу — ездил в различные учреждения за необходимыми документами и предоставлял эту информацию в уполномоченные органы», — отметил спикер нижней палаты парламента.

Депутат Илья Осипов, представляющий законопроект на заседании, отметил, что должна действовать «презумпция добросовестности плательщиков», а обязанность доказывать наличие задолженности должна лежать на организациях, которые получают деньги с человека.

Согласно принятым в первом чтении изменениям, информацию об отсутствии долга теперь будут направлять в органы соцзащиты не сами граждане, а владельцы специального счета и фонда капитального ремонта. Срок предоставления такой информации составит пять дней.

Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская отметила, что это «еще одна мера по избавлению граждан от хождения по кабинетам».

«Инициатива добрая, социально-ориентированная», — отметила Хованская.