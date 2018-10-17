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«Стремление надавить на неугодные страны»: МИД РФ осудил США за новые санкции против Ирана

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«Стремление надавить на неугодные страны»: МИД РФ осудил США за новые санкции против Ирана

Москва, 17 октября. США ни перед чем не остановятся в своих попытках надавить на неугодные им страны с помощью односторонних санкций, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Рябков подчеркнул, что Москва осуждает односторонние санкции США против любых стран и по любым причинам. Он подчеркнул, что позиция России по этим вопросам «однозначно негативная».

«Неприемлемость односторонних экстерриториальных санкций как внешнеполитического инструмента была и остается стержнем нашей позиции, — приводит его слова РИА Новости. — Мы видим, что Вашингтон не останавливается ни перед чем в своем стремлении надавить на неугодные ему страны, Иран в их числе».

«Стремление надавить на неугодные страны»: МИД РФ осудил США за новые санкции против Ирана

При этом российский дипломат обратил внимание, что Россия в существующих условиях «продолжает нормальное рабочее взаимодействие с иранскими коллегами по очень широкому кругу вопросов».

 

Автор: Катерина Иванова
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