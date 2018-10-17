Новая «зрада»: в Киеве заявили, что украинские предприятия «подают патроны агрессору»

Киев, 17 октября. Украинские предприятия продают России сырье для производства титана, из которого затем делают применяемое против ВСУ вооружение. О новой «зраде» газете «Украинская неделя» рассказал журналист Денис Казанский.

«Украинская государственная компания ОАО «ОГХК» абсолютно спокойно продает российской государственной корпорации «Ростех» титановое сырье для производства оружия. Какое затем, очевидно, применяется против наших же военных на востоке Украины», — пожаловался Казанский.

При этом, по его словам, совершенно недопустимо, что торгует с «агрессором» не частная компания, а «патриотическое украинское правительство».

«В министерстве [экономического развития] будто не замечают проблемы, упорно продолжая торговать ильменитом с Россией», — написал журналист.

Казанский подчеркнул, что, на публику призывая ужесточить санкции против РФ, по факту киевские власти продают России металл для создания оружия, буквально «подавая патроны агрессору». Это, уверен журналист, показывает «антиукраинскую изнанку» киевских властей.

Напомним, украинские общественные деятели и журналисты регулярно обвиняют киевские власти в кощунственном лицемерии. Их гнев вполне объясним, торговлю с Россией и Донбассом киевские власти заменили контрабандой. В результате, там, где могли бы уплачиваться налоги в бюджет, расцветает взяточничество и коррупция, благодаря которым «кормятся» силовики.