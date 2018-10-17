Россия — это Маяковский, РПЦ и Большой театр: Черногория отказалась от обвинений во вмешательстве

Подгорица, 17 октября. Главный специальный прокурор Черногории Миливое Катнич заявил, что абсолютно не связывает обвинения с попыткой государственного переворота в стране в октябре 2016 года с Российской Федерацией. Об этом пишет издание Dan.

В октябре этого года дипломатическое ведомство России отмечало, что Катнич «решил включиться в соревнование за выдвижение наиболее абсурдных обвинений» против Москвы. Также в МИД РФ обратили внимание, что «этот деятель черногорской юстиции в течение практически двух лет занимается активным поиском несуществующих «доказательств» совершения в октябре 2016 года «государственного переворота» в Подгорице, в котором якобы принимали участие «агенты Главного разведывательного управления».

«Я никогда не обвинял официальную Москву. Российское государство — это Маяковский, РПЦ, Большой театр и 150 миллионов россиян», — отметил черногорский прокурор.

Сотрудники полиции Черногории в день парламентских выборов 16 октября 2016 года арестовали 20 человек по подозрению в организации государственного переворота. Официальная Подгорица после этого регулярно обвиняла Москву в причастности к инциденту, но так и не предоставили никаких доказательств и улик по этому поводу. РФ обвинения неоднократно отрицала.

Катнич ранее заявлял, что какие-то «российские государственные органы» якобы оказались причастны к попытке переворота в период выборов в стране в октябре минувшего года, чтобы якобы пресечь вступление Черногории в Североатлантический альянс. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что такие обвинения в адрес Москвы крайне «серьезны, без подкрепления доказательствами это безответственно».