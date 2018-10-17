Профессиональный собутыльник объяснил выводы Роскачества о лучших марках светлого пива

Специалисты Роскачества изучили на соответствие требованиям законодательства 40 марок представленного на российском рынке светлого пива и признали 11 из них напитками высокого качества.

Лучшим светлым пивом, которое продается в России, Роскачество назвало Amstel, «Халзан», Heineken, Stella Artois, «Три медведя», Krušovice Imperial, Bavaria, Krušovice, Faxe, Löwenbräu и Zlaty Bazant.

При этом в пиве Bud исследователи обнаружили превышение по плесени, в «Арсенальном», «Омском», «Горьковском», «Свердловском» и «Самаре» — нарушение соотношения солода и несоложеных продуктов (пиво должно быть произведено из 80% солода и 20% несоложеных продуктов, уточнили в Роскачестве). Кроме того, в марках Efes, «Хамовники», «Жигули Барное» и «Сибирская корона» было выявлено нарушение процесса брожения, поскольку в этом пиве мало уксуснокислых эфиров.

Дмитрий Борисов, профессиональный собутыльник и основатель ООО «Синяя молния», комментируя Федеральному агентству новостей результаты исследования Роскачества, заметил, что выводы специалистов вполне логичны.

«Безусловно, предпочтения любителей пива зависят от их финансовых возможностей. Более обеспеченные слои населения могут себе позволить напитки подороже, например, импортного производства. Люди, не обладающие должными финансами, покупают дешевое, менее качественное пиво. То же «Жигулевское» можно найти за 34 рубля. А Bud, который стал аутсайдером этого исследования, стоит больше 60 рублей. И, на мой вкус, оно хуже того же «Жигулевского»», — заметил Дмитрий Борисов.

Он подчеркнул, что Роскачество признало лучшим пиво, пришедшее в Россию из-за рубежа в начале 2000-х. Сегодня оно, за исключением Krušovice Imperial, производится в РФ, но, несмотря на это, не теряет своего качества.

«Производители стараются, как говорится, держать марку, чего не скажешь об изначально нашем пиве, которое с 2000-х заметно испортилось и по вкусу, и по качеству. Например, пиво «Балтика №3». Когда-то оно было сносным, а сейчас его пить невозможно. Думаю, причина в том, что отечественные производители пытаются на всем экономить», — считает профессиональный собутыльник.

При этом Дмитрий Борисов отмечает, что, согласно другим исследованиям, с которыми ему доводилось ознакомиться, пивной алкоголизм представляет собой гораздо большую опасность, чем употребление крепких спиртных напитков.